Работал на НАТО: в РФ 74-летнего ученого обвиняют в госизмене

Фото: aboutspacejornal.net

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В контрразведке РФ утверждают, что ученый института машиностроения прикрывался работой с бельгийским институтом, а сам передавал данные странам НАТО

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В России 74-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева ФСБ обвиняет в передаче информации странам НАТО. Об этом пишет Коммерсант.

Российские контрразведчики утверждают, что Кудрявцев прикрывался научным сотрудничеством с бельгийским Фон Кармановским институтом, а на самом деле передавал спецслужбам стран НАТО, и в том числе США, секретную техническую информацию о гиперзвуковых технологиях для боевых ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал".

Защита ученого утверждает, что больше 20 лет у него нет доступа к секретным данным и он не понимает сути обвинения.

Кудрявцева задержали 20 июля и сегодня Московский суд подтвердил законность его ареста.

В июне этого года в РФ арестовали за шпионаж топ-менеджера энергетической компании Интер РАО АЭС Карину Цуркан. Ее обвиняют в передаче секретных данных об энергетической безопасности России.