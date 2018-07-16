Раскаялся: спустя 43 года воришка вернул деньги за детскую кражу

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Неизвестный украл из магазина две шоколадки в 1975 году

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Мужчина вернул магазину Belle Vale в Ливерпуле деньги за украденные 43 года назад шоколадки. На официальной странице Belle Vale в Twitter сообщили, что он сознался в краже в анонимном письме и прислал магазину пять фунтов стерлингов (173 гривны, - ред.).

Мужчина сознался, что в 1975 году, будучи еще ребенком, украл из Belle Vale в торговом центре две шоколадки, и что 43 года кража не давала ему покоя.

Поэтому он решил возместить магазину ущерб.

"Уважаемый сэр! Я украл две плитки шоколада из магазина "Вулворт" в вашем торговом центре в 1975 году, когда был маленьким мальчиком. Я прошу прощения, не смог придумать ничего лучше. Здесь деньги, которые я за них должен", — написал мужчина.

Администрация Belle Vale в ответ поблагодарила неизвестного мужчину, заявив, что подобные поступки возвращают им веру в людей.

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