Разгром ЧВК Вагнера в Сирии: NYT рассказал детали 4-часового боя

Российские наемники в Сирии (фото - chartophylakeion.de)

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40 американских пехотинцев при поддержке авиации противостояли около 500 сирийским солдатам и российским наемникам

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7 февраля 2018 года около Дейр-ез-Зоре в Сирии произошел четырехчасовой бой между американскими военными с одной стороны и сирийскими правительственными силами при поддержке россиян - с другой. Об этом сообщает New York Times.

По информации американской стороны, были уничтожены не меньше 200 сирийских солдат и россиян-наемников из ЧВК Вагнера, хотя сами сирийцы заявили о 100 погибших. Ни один военный США не пострадал, ранен один сирийский повстанец.

Около пятистам сирийским войскам и россиянам противостояли 40 американских морских пехотинцев при поддержке авиации.

Боевые действия начались около нефтяного завода Коноко, где базировались сирийские повстранцы и курды. Войска Асада при поддержке россиян стянули туда около полусотни военных, танки и бранетранспортеры. Были замечены три российских танка Т-72, которые были готовы бить по заводу 125-мм снарядами. Позиции кудров атаковали из танков, артиллерии и минометов.

Американские военные пытались связаться с российской стороной, чтобы те остановили наступление, но ответа не последовало.

Военные США запустили свои истребители и бомбардировщики, с земли работала артиллерия, ПТРК Javelin. Боевое противостояние продолжалось около четырех часов, потом сирийские войска и россияне начали отступать.

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Разведка США утверждает, что ЧВК Вагнера в Сирии намерена захватить нефтяные и газовые поля, потому что наемники получают процент от месторождений, которые они восстанавливают.

Российские власти утверждают, что они не были задействованы в этом бою.

Ранее Пентагон официально заявил, что 7 февраля 2018 года около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиции. По различным данным, погибли от десятков до более чем сотни проасадовских бойцов, в том числе из российских ЧВК. По данным СМИ, наемники собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме.