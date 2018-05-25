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25.05.2018, 10:48

Разлив лавы с температурой до 1200°С на Гавайях: фото с орбиты

Разлив лавы с температурой до 1200°С на Гавайях: фото с орбиты - Фото
Фото: twitter.com/NumbersMuncher

Сейчас минеральный расплав стекает со склонов вулкана Килауэа по более чем 20 бороздам

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Спустя три недели после образования первой из более 20-ти трещин на склоне гавайского вулкана Килауэа лава достигла океана около государственного парка Маккензи в местности Леилани-Эстейтс. Американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat-8 сфотографировал ночью 23 мая с орбиты разлив лавы.

Снимок - в обработанном (не естественном) цвете. Температура изливающейся лавы - около 1170 градусов по Цельсию. Самые горячие участки на фото - в желтом цвете.

По словам ученых NASA, во время съемки было "довольно пасмурно", и фиолетовые участки на снимке - это подсвеченные снизу облака.

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Фото: Joshua Stevens/NASA Earth Observatory

Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Расположен на склоне более высокого вулкана Мауна-Лоа и имеет высоту 1247 м над уровнем моря (так как его основание уходит на дно Тихого океана, его относительная высота — около 6800 м). В фазу новой интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011 года.

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Извержение 3 мая сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Проведена эвакуация людей. 19 мая в кратере произошел взрыв, а лава достигла океана, образовав токсичное облако. 23 мая лава приблизилась к вентиляционному отверстию электростанции Falea'puna Geothermal, которую закрыли вскоре начала извержения.

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Теги: nasa, спутниковое фото, гавайи, килауэа, вулкан, лава
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