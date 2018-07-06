Разработчик Новичка о новом отравлении: Это свежая атака

Вил Мирзаянов (фото - скриншот видео)

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Вил Мирзаянов прокомментировал случаи нового отравления в Британии

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Один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества Новичок Вил Мирзаянов считает, что новый случай отравления двух британцев – это свежая атака. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

Отвечая на вопрос, могло ли произойти так, что Новичок нанесли один раз, еще в марте, и сначала были отравлены Скрипали, а затем другая пара, Мирзаянов сказал: "Я думаю, что это разные (инциденты, - ред.), конечно, разные. Потому что этот Новичок, это вещество - оно неустойчиво, тем более во влажной атмосфере. Он влагонеустойчив, он разлагается. За четыре месяца со дня отравления Скрипалей все должно разложиться, это свежая атака".

По его словам, отравление боевыми отравляющими веществами - это не дело рук одиночек, любителей-террористов.

Мирзаянов подчеркнул, что распыление яда исключается, и террористы вряд ли использовали газовый баллончик.

"Распыление просто исключается, потому что защититься от него практически невозможно, на тебя тоже точно попадет. Он должен быть нанесен тампоном или защищенным тампоном, он же раскрывается - особенно та часть, где содержится раствор или вещество. И если дотронулся рукой - нанесен слой, там больше ничего не надо. Дальше дверь закрывается, рука идет в сумку или куда-то еще, с небольшим дозатором. Можно фантазировать, но скорее всего, так и сделано - с помощью защищенного тампона или другой материи снаружи", - объяснил он.

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Отвечая на вопрос, почему это произошло так близко к Солсбери, Мирзаянов уточнил: "Это может быть совпадение. Они решили использовать экзотику, "А-234" - это экзотика, она описана только в моей книге, больше нигде. А книгу эту Хиллари Клинтон сказала, чтобы игнорировали. Вот они и проигнорировали. Это такая тактика у чекистов, использовать наиболее экзотические способы".

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

Пара находилась в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей. В Эймсбери перекрыты несколько улиц. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал Россию объяснить факт отравления двух британцев нервно-паралитическим веществом Новичок.

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