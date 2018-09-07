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07.09.2018, 12:57

Разведка MI6 знала этих двух агентов ГРУ еще до Солсбери - СМИ

Разведка MI6 знала этих двух агентов ГРУ еще до Солсбери - СМИ - Фото
Александр Петров и Руслан Боширов (фото - пресс-служба полиции Британии)

Как пишет The Sun, "Петров" и "Боширов" являются спецназовцами ГРУ: подразделение специализируется на операциях за рубежом, в том числе по убийствам

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Секретной разведслужбе Британии MI6 известны настоящие имена агентов ГРУ, которых Лондон обвинил в покушении на их экс-коллегу Сергея Скрипаля в Англии. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве пишет газета The Sun.

Следствие не стало обнародовать настоящие имена сотрудников военной разведки РФ Александра Петрова и Руслана Боширова (это псевдонимы) в надежде, что их личности идентифицируют российские СМИ. MI6 рассчитывала, что они, пока еще якобы неопознанные, вновь объявятся в ЕС, где их задержат по европейскому ордеру на арест.

На агентов ГРУ вышли, когда сравнивали видео с камер наблюдения в Уилтшире с более ранними записями британских спецслужб. Причем ранее "Петрова" и "Боширова" определили как "членов военной разведки РФ", принимавших участие в других спецооперациях ГРУ в Европе.

При этом издание пишет, что в Солсбери российские агенты повели себя "как любители", а не профессионалы, в том числе не учли дождь, который частично смыл с рукоятки двери дома Скрипаля отравляющее вещество.

Собеседники издания из нацбезопасности также назвали использование нервного агента военного класса Новичок "слишком театральным", отметив, что убить экс-шпиона можно было бы значительно проще другими методами. Более того, источники в Уайтхолле посмеялись над ГРУшниками за использование флакона поддельных духов Nina Ricci: "Им недостало класса, чтобы использовать настоящий парфюм".

The Sun напомнила, что ранее ГРУ провалилась с попыткой переворота в Черногории. Также, пишет издание, "в другой напортаченной операции они сбили малайзийский авиалайнер над восточной Украиной в 2014 году", так как "приняли Боинг за военный грузовой самолет".

"Надеюсь, такая топорная работа россиян поможет ослабить представление о том, что Россия - это некий гигант по части военного дела/разведки. К Путину следует относиться с презрением, которого он заслуживает, - тупой головорез, управляющий мафиозным государством. Трагедия для россиян", - прокомментировал ситуацию бывший армейский офицер, ныне депутат от Тори Джонни Мерсер.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят".

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

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Теги: MI6, Сергей Скрипаль, Солсбери, разведка, гру, руслан боширов, александр петров
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