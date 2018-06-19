Рейтинг Трампа внезапно побил рекорд - опрос

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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Эксперты агентства Gallup связывают высокий уровень поддержки американского президента с его встречей в Сингапуре с диктатором КНДР

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С началом диалога США с КНДР уровень поддержки американского президента Дональда Трампа начал стремительно расти и достиг рекордного показателя. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup, опубликованные в понедельник, 18 июня. Так, политику президента США поддерживают 45 процентов граждан страны, что является рекордным показателем его рейтинга, который также был зафиксирован в первую неделю после инаугурации в начале 2017 года.

Эксперты агентства связывают рост поддержки Трампа за последнюю неделю с исторической встречей с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Кроме того, рекордным стал уровень поддержки со стороны Республиканской партии - протяжении двух прошедших недель Трампа поддерживали 90 процентов однопартийцев (90 процентов республиканцев его поддерживали в январе 2018 года, после его обращения к нации) Отмечается, что среди избирателей, не являющихся членами ни одной из партий, рейтинг президента США составляет 42 процента, среди демократов - 10 процентов.