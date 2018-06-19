Рейтинг Трампа внезапно побил рекорд - опрос

С началом диалога США с КНДР уровень поддержки американского президента Дональда Трампа начал стремительно расти и достиг рекордного показателя. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup, опубликованные в понедельник, 18 июня.
Так, политику президента США поддерживают 45 процентов граждан страны, что является рекордным показателем его рейтинга, который также был зафиксирован в первую неделю после инаугурации в начале 2017 года.
Эксперты агентства связывают рост поддержки Трампа за последнюю неделю с исторической встречей с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Кроме того, рекордным стал уровень поддержки со стороны Республиканской партии - протяжении двух прошедших недель Трампа поддерживали 90 процентов однопартийцев (90 процентов республиканцев его поддерживали в январе 2018 года, после его обращения к нации)
Отмечается, что среди избирателей, не являющихся членами ни одной из партий, рейтинг президента США составляет 42 процента, среди демократов - 10 процентов.
Опрос был проведен 11-17 июня по телефону, в нем участвовали чуть более 1,5 тысячи человек. Статистическая погрешность составляет три процента.
12 июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.
18 июня Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они сговорились и не видят прогресс, которого он уже достиг в ходе переговоров с Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова.