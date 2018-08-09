РФ грозит запретом экспорта ракетных двигателей из-за санкций США

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Ракетные двигатели RD-180 и RD-181 считаются продукцией двойного назначения, так как используются для запуска и гражданских, и военных спутников

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Россия пригрозила запретом на поставки в США ракетных двигателей RD-180 и RD-181 в ответ на американские санкции, введенные за отравление в британском Солсбери российского эск-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил представитель Совфеда РФ Сергей Рябухин, передает пропагандистский ресурс Минобороны России телеканал Звезда.

"Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки", - заявил он.

По словам Рябухина, ракетные двигатели RD-180 и RD-181 считаются продукцией двойного назначения, так как используются для запуска и гражданских, и военных спутников.

"Нам есть чем ответить, если президент (Владимир Путин - ред.) примет такое решение и будет политическая воля", - уточнил он.

Отмечается, что двигатели покупает американская компания United Launch Alliance.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью. Власти страны заявили, что россияне отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили пару были без сознания, они также отравилась Новичком. Женщина скончалась.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов в Англии. Рубль уже отреагировал на такой анонс и подупал.