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09.08.2018, 13:13

РФ грозит запретом экспорта ракетных двигателей из-за санкций США

РФ грозит запретом экспорта ракетных двигателей из-за санкций США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ракетные двигатели RD-180 и RD-181 считаются продукцией двойного назначения, так как используются для запуска и гражданских, и военных спутников

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Россия пригрозила запретом на поставки в США ракетных двигателей RD-180 и RD-181 в ответ на американские санкции, введенные за отравление в британском Солсбери российского эск-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил представитель Совфеда РФ Сергей Рябухин, передает пропагандистский ресурс Минобороны России телеканал Звезда.

"Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки", - заявил он.

По словам Рябухина, ракетные двигатели RD-180 и RD-181 считаются продукцией двойного назначения, так как используются для запуска и гражданских, и военных спутников.

"Нам есть чем ответить, если президент (Владимир Путин - ред.) примет такое решение и будет политическая воля", - уточнил он.

Отмечается, что двигатели покупает американская компания United Launch Alliance.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью. Власти страны заявили, что россияне отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили пару были без сознания, они также отравилась Новичком. Женщина скончалась.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов в Англии. Рубль уже отреагировал на такой анонс и подупал. 

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, санкции США против РФ, Россия, США, санкции, британия, атака в солсбери, двигатели, RD-180, RD-181, ракетные двигатели, сергей рябухин, United Launch Alliance, владимир путин, совфед рф
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