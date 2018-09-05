РФ и Башар Асад нанесли авиаудар по Идлибу: погибли мирные жители

Иллюстративное фото из Сирии (фото - gettyimages.com)

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В результате авиаудара погибли 13 гражданских лиц

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Российские и сирийские самолеты нанесли удар в провинции Идлиб, которую удерживают выступающие против режима диктатора Башара Асада вооруженные группировки. Об этом со ссылкой на данные информационной сети Сирийского наблюдательного пункта по правам человека на местах, пишет Reuters.

Жертвами авиаудара на западной границе провинции Идлиб стали 13 человек, которые не были боевиками.

Авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег РФ от опрометчивой атаки на Идлиб.

В Кремле отбросили предупреждение Трампа, заявив, что в Идлибе доминируют джихадистские группировки.

По данным правозащитных групп, за восемь месяцев 2018 года в Сирии были убиты более 6000 некомбатантов; из них почти 4,5 тысячи погибли от рук сирийско-российских сил.

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Сирийские правительственные войска вместе с иностранными группами и ополчением готовят поэтапное наступление в северо-западной провинции Идлиб и прилегающих районах. Оно сначала развернется в южных и западных частях повстанческого анклава.

Турция, которая установила несколько наблюдательных пунктов по периметру занимаемой повстанцами территории, предостерегла Дамаск от штурма. При этом в Кремле утверждают, что договорились с Анкарой об операции против террористов Фронта ан-Нусра с участием сил Асада.

7 сентября в Тегеране состоится встреча лидеров Турции, Ирана и РФ, на которой будет решаться судьба северо-запада Сирии.

4 сентября 2018 года Россия начала бомбить последние повстанческие территории в Сирии.