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20.06.2018, 07:43

РФ намерена занять место США в Совете ООН по правам человека

РФ намерена занять место США в Совете ООН по правам человека - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В представительстве РФ при ООН отреагировали на выход США из Совета по правам человека

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РФ выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека (СПЧ, - ред.) на 2021-2023 годы после того, как США объявили о выходе из организации. Об этом заявили в представительстве РФ при ООН, сообщает российский Интерфакс.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - отметил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

По его словам, "видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран".

19 июня 2018 года посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека.

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Теги: Совет ООН по правам человека, США, рф, Федор Стржижовский
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