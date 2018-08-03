Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.08.2018, 11:05

РФ продолжает поляризовать американское общество: разведка США

РФ продолжает поляризовать американское общество: разведка США - Фото
Дэниел Коутс (фото - Getty Images)

Разведка США обеспокоена угрозами предстоящим выборам в стране - как промежуточным в Конгресс в ноябре, так и президентским в 2020 году

Реклама
Реклама

Путинская Россия продолжает прилагать усилия для углубления разногласий в американском обществе, что может отразиться на ноябрьских выборах в Конгресс США. Об этом вчера, 2 августа, заявил директор Нацразведки США Дэниел Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб, пишет агентство Радио Свобода.

"Мы продолжаем видеть со стороны России кампанию вмешательства посредством (публикации) сообщений (в социальных сетях), чтобы попытаться ослабить и разделить Соединенные Штаты", - пояснил он.

По словам главы Нацразведки США, задача властей - "просто объяснить американским гражданам, что мы знаем об этой угрозе, что она реальна и она продолжается, и мы делаем все возможное, чтобы прошли легитимные выборы, которым американский народ может доверять".

Смотрите также: Реакция главы разведки США на приглашение Трампа к Путину: видео

В пресс-конференции также принял участие директор ФБР Кристофер Рэй и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Первый заявил о начале расследования вмешательства РФ в предстоящие выборы.

"Мы знаем, что россияне пытались взломать компьютеры и похитить данные о кандидатах и представителях администрации", - заявил он.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: соцсети, вмешательство, разведка сша, дэниел коутс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Плыл в Китай, попал в РФ: на Чукотке задержан американец - росСМИ
Мир Плыл в Китай, попал в РФ: на Чукотке задержан американец - росСМИ
"Щупай меня иногда": Лукашенко отреагировал на слухи об инсульте
Политика "Щупай меня иногда": Лукашенко отреагировал на слухи об инсульте
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 