РФ продолжает поляризовать американское общество: разведка США

Дэниел Коутс (фото - Getty Images)

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Разведка США обеспокоена угрозами предстоящим выборам в стране - как промежуточным в Конгресс в ноябре, так и президентским в 2020 году

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Путинская Россия продолжает прилагать усилия для углубления разногласий в американском обществе, что может отразиться на ноябрьских выборах в Конгресс США. Об этом вчера, 2 августа, заявил директор Нацразведки США Дэниел Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб, пишет агентство Радио Свобода.

"Мы продолжаем видеть со стороны России кампанию вмешательства посредством (публикации) сообщений (в социальных сетях), чтобы попытаться ослабить и разделить Соединенные Штаты", - пояснил он.

По словам главы Нацразведки США, задача властей - "просто объяснить американским гражданам, что мы знаем об этой угрозе, что она реальна и она продолжается, и мы делаем все возможное, чтобы прошли легитимные выборы, которым американский народ может доверять".

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В пресс-конференции также принял участие директор ФБР Кристофер Рэй и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Первый заявил о начале расследования вмешательства РФ в предстоящие выборы.

"Мы знаем, что россияне пытались взломать компьютеры и похитить данные о кандидатах и представителях администрации", - заявил он.