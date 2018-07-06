РФ угрожает США лишить права проводить спортивные соревнования

Мария Захарова (фото - gettyimages.com)

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В МИД РФ отметили, что процесс выдачи виз в США для россиян фактически оказался заблокирован

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Российский МИД обратился к международным спортивным организациям с призывом отказаться от предоставления США права на проведение соревнований. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает российский РБК.

Захарова подчеркнула, что процесс выдачи виз в США для россиян фактически оказался заблокирован.

"Срок ожидания визовых собеседований, на которые в обязательном порядке вызывают большинство категорий россиян, собирающихся поехать в Америку, с апреля растянут до 300 дней, то есть составляет десять месяцев, и записаться невозможно. Иначе говоря, обращаться совершенно бесполезно", - отметила Захарова.

Происходящее она назвала "явным и грубым нарушением со стороны США своих обязательств в качестве принимающего государства".



Захарова предупредила, что такая позиция может привести к изоляции США в спортивном мире. "Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздерживаться от предоставления США права на проведение соревнований", - сказала она.

30 декабря 2017 года Россия отказала во въезде американскому сенатору от Демократической партии Джинн Шаин.