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12.08.2018, 18:01

Родился в рубашке: ребенок выжил в авиакатастрофе в Индонезии

Родился в рубашке: ребенок выжил в авиакатастрофе в Индонезии - Фото
Фото: Pilatus Aircraft LTD

Самолет, с которым пропала связь в горной провинции Папуа, разбился

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Единственным выжившим в результате крушения легкомоторного самолета в горном регионе восточной индонезийской провинции Папуа, с которым ранее пропала связь, является 12-летний мальчик, остальные восемь человек погибли. Об этом сообщает агенство Associated Press.

По словам чиновников, самолет разбился возле аэропорта Оксибил. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу.

Отмечается, что он был в сознании, однако другие подробности его состоянии не известны.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Самолет осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в Оксибили на границе с Папуа Новой Гвинеей.  

11 августа сообщалось, что пропала связь с самолетом швейцарского производства Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air, на борту которого находились девять человек.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, индонезия, выживший в авиакатастрофе
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