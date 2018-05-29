Роскомнадзор потребовал у Apple удалить Telegram из AppStore

Роскомнадзор требует от компании Apple удалить приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore и заблокировать рассылку пуш-уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, Роскомнадзор направил в компанию письмо и рассчитывает получить от Apple ответ о действиях, "направленных на решение данных проблемных вопросов", в кратчайшие сроки.
В случае, если компания не выполнит требования РФ, Роскомнадзор обещает предпринять действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".
30 апреля в Москве около трех тысяч человек вышли на акцию протеста против запрета мессенджера Telegram.
16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России.