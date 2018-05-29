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29.05.2018, 03:17

Роскомнадзор потребовал у Apple удалить Telegram из AppStore

Роскомнадзор потребовал у Apple удалить Telegram из AppStore - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Если компания не выполнит требования, РФ обещает предпринять действия "по нарушению функционирования" онлайн-магазина

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Роскомнадзор требует от компании Apple удалить приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore и заблокировать рассылку пуш-уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Роскомнадзор направил в компанию письмо и рассчитывает получить от Apple ответ о действиях, "направленных на решение данных проблемных вопросов", в кратчайшие сроки.

В случае, если компания не выполнит требования РФ, Роскомнадзор обещает предпринять действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple". 

30 апреля в Москве около трех тысяч человек вышли на акцию протеста против запрета мессенджера Telegram.

16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России.

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Теги: блокирование Telegram, Россия, Telegram, Роскомнадзор, apple, AppStore
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