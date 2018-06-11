Россия хочет протянуть кабеля на Курилы: в Японии протестуют

На Итурупе (скриншот из видеозаписи)

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СССР занял Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи после Второй мировой, но Токио настаивает на их возврате; между Россией и Японией нет мирного договора

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Токио протестует против планов Москвы проложить оптоволоконный кабель между Сахалином и тремя островами Курильской гряды, которые в Японии считает "исконно" своими. Такие намерения Кремля "крайне разочаровывают", передает агентство Deutsche Welle слова представителя правительства Японии.

Ранее Москва договорилась с Токио совместно заниматься экономическим развитием спорных островов. При этом из-за вопроса принадлежности Курил до сих пор непонятно, когда удастся начать такую работу, и удастся ли вообще.

Как пишет агентство, Япония "хочет убедиться", что общие экономические проекты в России не воспримут, как признание российской позиции в территориальном конфликте.

Курильские острова на карте региона:

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин впервые за 11 лет посетил Японию. Уладить спор вокруг Курил это, однако, не помогло.

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В 2017 году пять безымянных островов Курильской гряды получили названия от властей РФ. Острова назвали в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Япония опротестовала это решение.