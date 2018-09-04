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04.09.2018, 13:27

Россия начала бомбить последние повстанческие территории в Сирии

Россия начала бомбить последние повстанческие территории в Сирии - Фото
Иллюстративное фото из Сирии: Syrian Revolution Memory Project / Flickr

Первые за три недели авиаудары ВВС РФ нанесены по западной части территории, которая пока еще неподконтрольна местному президенту Башару Асаду

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ВВС России возобновили бомбардировки сирийской провинции Идлиб, которую удерживают выступающие против режима диктатора Башара Асада вооруженные группировки. Об этом со ссылкой на данные информационной сети Сирийского наблюдательного пункта по правам человека на местах пишет Reuters.

Бомбежка произошла в сельской местности у Джиср-эш-Шугура, города в 20 км от сирийско-турецкой границы. Именно в этом населенном пункте в июне 2011 года произошел один из первых кровопролитных эпизодов гражданской войны.

Агентство напомнило, что авиаударов россиян на этой территории не было 21 день. Все это время позиции повстанцев и застройку, где они якобы могут скрываться, бомбили правительственные войска.

По данным правозащитных групп, за восемь месяцев 2018 года в Сирии были убиты более 6000 некомбатантов; из них почти 4,5 тысячи погибли от рук сирийско-российских сил.

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Сирийские правительственные войска вместе с иностранными группами и ополчением готовят поэтапное наступление в северо-западной провинции Идлиб и прилегающих районах. Оно сначала развернется в южных и западных частях повстанческого анклава.

Турция, которая установила несколько наблюдательных пунктов по периметру занимаемой повстанцами территории, предостерегла Дамаск от штурма. При этом в Кремле утверждают, что договорились с Анкарой об операции против террористов Фронта ан-Нусра с участием сил Асада.

7 сентября в Тегеране состоится встреча лидеров Турции, Ирана и РФ, на которой будет решаться судьба северо-запада Сирии.

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Теги: война в Сирии, башар асад, бомбардировка, Идлиб, ввс рф
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