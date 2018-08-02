Россия направит военную полицию на Голанские высоты

Фото: arrahmah.com

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РФ планирует создать восемь наблюдательных пунктов в этом районе

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Россия разместит свою военную полицию на границе между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Об этом заявило Министерство обороны РФ, передает Reuters.

2 августа российская военная полиция начала патрулирование на Голанских высотах и планирует создать восемь наблюдательных пунктов в этом районе. В Минобороны РФ заявляют, что российское присутствие там оказывает поддержку миротворцам ООН.

Также отмечается, что российское присутствие на Голанских высотах - временное, и наблюдательные посты будут переданы сирийским правительственным силам, как только ситуация стабилизируется.

30 июля сообщалось, что сирийские правительственные войска практически полностью восстановили контроль над территориями в юго-западной части страны. В ходе наступления армия Асада захватила весь регион - остались только три села, которые продолжают контролировать боевики Исламского государства. В июле сирийский режим и его союзники при поддержке российских авиаударов расширили наступление на юго-западе, включив в него регион, который граничит с Голанскими высотами и Иорданией.