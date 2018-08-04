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04.08.2018, 13:28

Россия тайно направила США план по восстановлению Сирии - СМИ

Россия тайно направила США план по восстановлению Сирии - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Вашингтоне российский план восприняли холодно - он может помочь укрепить режим Башара Асада

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Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов направил главе объединенного комитета начальников штабов генерал-майору США Джозефу Данфорду план по восстановлению Сирии и возвращению беженцев. Об этом сообщает Reuters

Российский план в Вашингтоне восприняли холодно. США готовы поддержать такие усилия только в случае политического разрешения ситуации в Сирии. 

В предложении России говорится, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива и других ресурсов для восстановления страны, чтобы принять обратно беженцев. 

Вероятно, такие усилия по восстановлению могуть помочь президенту Сирии Башару Асаду еще больше укрепить свою власть в стране.

16 июля Ггсударственный секретарь США Майк Помпео заявил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Москва нарушила договоренности по Сирии.

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Теги: Россия, США, Сирия, план
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