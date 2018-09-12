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Боты:
12.09.2018, 08:51

Россия угрожает Македонии "ударом", Мэттис едет поддержать страну

Россия угрожает Македонии "ударом", Мэттис едет поддержать страну - Фото
Джеймс Мэттис (фото — DVIDS / US Army)

Глава Пентагона прибудет в Скопье в конце недели, чтобы подтвердить перед референдумом: США поддерживают жителей Македонии на пути в Альянс и Евросоюз

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Перед консультативным референдумом о смене названия Македонии, который состоится 30 сентября, в Скопье прилетит министр обороны США Джеймс Мэттис. Глава Пентагона обеспокоен возможным вмешательством РФ в голосование, чтобы сорвать вступление страны в НАТО и ЕС, тем самым повлияв на ее геополитическое будущее. Об этом пишет агентство Голос Америки.

"Я обеспокоен этим. Теми действиями, которые Россия уже практиковала в целом ряде стран, от Эстонии до США, от Украины и теперь до Македонии", - сказал он.

По словам Мэттиса, в каждой из этих ситуаций Москва "адаптировала свою тактику" и "всегда делала это вне всяких моральных принципов".

17 июня власти республики подписали соглашение с Грецией о смене названия на Северную Македонию.

Афины блокировали евроатлантическую интеграцию республики из-за того, что та, по их мнению, нарушает национальное достояние эллинов и посягает на греческий суверенитет и территориальную целостность. После смены названия на Северную Македонию Афины обещают не заслонять проход соседей в НАТО и ЕС.

На референдуме граждан спросят: "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Грецией?" Согласно опросу в начале августа, 41,5% македонцев хотят сказать "да" на референдуме, и 35,1% - "нет".

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Российский посол в Македонии Петр Добросердов уже раскритиковал планы республики о вхождении в Альянс, заявив, что та "станет одной из законных целей для нанесения удара", если отношения между РФ и НАТО ухудшатся, и посетовав на разрушение "скреп".

Ранее греческие СМИ писали, что Москва пыталась сорвать соглашение Греция-Македония, которое разблокировалио Скопье дорогу в НАТО. Греция обвинила РФ в неуважении и попытках влиять на политику.

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Теги: пентагон, нато, македония, вмешательство, джеймс мэттис, референдум, северная македония
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