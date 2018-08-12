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12.08.2018, 08:55

Россия вмешалась в ситуацию в Шарлоттсвиле - конгрессмен

Россия вмешалась в ситуацию в Шарлоттсвиле - конгрессмен - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вмешательство РФ в политику США могло быть причиной обострения ситуации в Шарлотсвилле, сообщил республиканец Том Гаррет

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Вмешательство России в политику США могло стать причиной обострения ситуации во время беспорядков в Шарлотсвилле прошлого года. Такое мнение республиканец Томас Гаррет высказал CNN.

Он сообщил, что присутствовал на закрытой сессии брифинга, посвященного ситуации в Шарлотсвилле с директором ФБР Кристофером Реем. Гаррет спросил, не связан ли инцидент со вмешательством РФ. "Мне сказали, что да", - рассказал Гаррет.

По его словам, вмешательство России заключается в подстрекательстве одних американцев против других, чтобы подорвать западную демократию.

Беспорядки в Шарлотсвилле в прошлом году начались из-за намерения властей убрать с городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов во время Гражданской войны в 1861-1865 годах. В результате столкновений между участниками Марша объединенных правых и их противниками погиб один человек, 34 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп осудил инцидент как вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия со стороны многих сторон. Американские политики раскритиковали президента за то, что тот отказался осудить конкретно представителей правых движений.

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Теги: Россия, США, дональд трамп
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