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04.06.2018, 17:55

Российский телеканал пририсовал улыбку Ким Чен Ыну

Российский телеканал пририсовал улыбку Ким Чен Ыну - Фото
Ким Чен Ын и Сергей Лавров (фото - twitter.com/MID_RF)

На кадрах, ранее опубликованных российским МИД, видно, что в момент съемки Ким Чен Ын сохранял максимально серьезное выражение лица

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Авторы пропагандистской программы "Вести недели" на прокремлевском телеканале "Россия 1" пририсовали улыбку лидеру КНДР Ким Чен Ыну для сюжета в итоговом выпуске новостей, вышедшем в эфир вечером 3 июня, передает Медуза.

На фотографии, продемонстрированной в студии передачи, пока ведущий-пропагандист Дмитрий Киселев рассказывал о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР, были запечатлены улыбающиеся глава МИДа и северокорейский лидер.

Между тем на кадрах, ранее опубликованных российским внешнеполитическим ведомством по итогам этой встречи, видно, что в момент съемки Ким Чен Ын сохранял максимально серьезное выражение лица.

Скриншот из видеозаписи «Россия 1»

Фото: twitter.com/MID_RF

Зачем журналистам понадобилось редактировать официальный снимок, непонятно. В фотоотчете российского МИДа есть другие кадры, где Ким Чен Ын изображен улыбающимся.

Пропагандист Киселев в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» заверял, что фото не подвергалось редактированию. «Нет, точно. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы», - сказал он.

Ранее суд Европейского союза оставил в силе санкции ЕС против генерального директора российского прокремлевского международного информагентства Россия сегодня Дмитрия Киселева. 

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Теги: Cергей Лавров, Россия, ким чен ын, курьез, российская пропаганда, дмитрий киселев
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