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31.07.2018, 10:16

Российское дело: юрист Трампа сделал взаимоисключающие заявления

Российское дело: юрист Трампа сделал взаимоисключающие заявления - Фото
Руди Джулиани и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Руди Джулиани сначала обсудил "секретную" встречу штаба Трампа с россиянами в начале июня 2016 года, а позднее заявил, что никакой встречи не было

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Адвокат американского президента Рудольф Джулиани за день сделал два противоречащих друг другу высказывания о встрече людей из окружения Дональда Трампа с россиянами, которая произошла за несколько месяцев до выборов 2016 года. Об этом пишет журнал Politico.

30 июля во время интервью на канале CNN юрист рассказал, что, по словам бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна (который теперь готов свидетельствовать против экс-босса), топ-менеджеры республиканца встретились в "Трамп-Тауэр" с россиянами за два-три дня до того, как в этом месте произошла широко известная встреча 9 июня 2016 года. На последней представители РФ предлагали компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

Он заявил, что в предварительной встрече (упомянул ее дважды) приняли участие Дональд Трамп-младший, Джаред Кушнер, Пол Манафорт, Рик Гейтс и еще один мужчина, которого Джулиани не смог вспомнить. Первые три лица из перечисленных были на "основной" встрече 9 июня.

Некоторые демократы, услышав это, заявили, что данные о еще одной встрече с россиянами станут новым свидетельством "сговора Трамп-РФ".

В следующем интервью четыре часа спустя Джулиани уже отрицал, что такая встреча вообще произошла. Он заявил, что "просто повторял утверждение, о котором его спрашивали некоторые журналисты".

"Говорю вам - этой встречи не было. Никогда", - заверил Джулиани.

Как пишет Politico, это был "последний из нескольких случаев, когда Джулиани путает или искажает ключевые факты расследования российского дела".

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27 июля экс-юрист Трампа Майкл Коэн заявил, что тот заранее знал о встрече сына, зятя и главы предвыборного штаба с россиянами в июне 2016 года, и готов свидетельствовать против хозяина Белого дома спецпрокурору Роберту Мюллеру. Последний расследует вмешательство РФ в президентские выборы США.

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Теги: российское дело, Рудольф Джулиани, дональд трамп, вмешательство, выборы президента сша
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