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17.07.2018, 18:06

Рой пчел довел американку до реанимации

Рой пчел довел американку до реанимации - Фото
Фото: unsplash.com

Пчелы укусили женщину более двухсот раз

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В Калифорнии 50-летняя женщина серьезно пострадала из-за атаки пчел. Fox News сообщает, что она находится в реанимации в критическом состоянии.

Рой напал на женщину, когда она вышла из машины. Потерпевшей понадобилось достать вещи из багажника и она не заметила рой насекомых в кустах. Пчелы набросились на женщину и плотно ее облепили. Свидетели происшествия вызвали спасателей.

Прибывшим на место спасателям пришлось броситься на помощь без защитных костюмов, так как состояние женщины было крайне тяжелым. Врачи сообщили, что ее укусили более двухсот раз. Некоторые насекомые оставались на ней и по прибытии в больницу.

"Ее облепили пчелы буквально от головы до пальцев на ногах. Лица не было видно. Из-за такого большого количества ядовитых укусов она столкнулась с серьезными последствиями", — сказал глава пожарной бригады Тонни Боммарито.

В ходе спасательной операции пчелы покусали и нескольких пожарных. Двух мужчин госпитализировали. Улей убрали с улиц города.

Ранее в Канаде на реке Элахо каякеру едва удалось уплыть от преследующего его гризли. Животное увидело мужчину и бросилось вплавь его догонять.

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Теги: улей, пчелы
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