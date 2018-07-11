Русские дойдут до Таллина, но здесь и умрут - эстонский военный

Рихо Юхтеги (фото - ERR)

commenthover

Полковник Сил обороны Эстонии предрек гибель российской армии, если она решиться вторгнуться в Эстонию

Реклама

Реклама

Хоть Россия и сможет дойти до Таллина за два дня, но никогда не сможет захватить Эстонию. Об этом сказал полковник, командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги в интервью Politico.

"Русские могут добраться до Таллина за два дня, возможно. (...) Мы отрежем их коммуникации и линии поставок. Они могут добраться до Таллина за два дня. Но они умрут в Таллине. И они это знают. В них будут стрелять из-за каждого угла на каждом шагу", - сказал Юхтеги.

Военная доктрина Эстонии предусматривает, что в случае вторжения противнику оказывается всяческое сопротивление без ожидания каких-либо дополнительных приказов.

В интервью отмечается, что все население Эстонии не намного больше численности российской регулярной армии. Но у страны есть ресурсы союзников.

Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес говорил, что в военном плане Россия не угрожает Эстонии, поскольку знает, что может понести значительные потери вследствие агрессии против страны-члена НАТО.