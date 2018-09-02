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02.09.2018, 12:36

"С чистого листа": глава МИД Турции обратился к Греции

"С чистого листа": глава МИД Турции обратился к Греции - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)

Ситуация вокруг отношений сегодня не выгодна Турции и Греции, сказал Мевлют Чавушоглу

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Турция призвала Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

"Ситуация вокруг наших отношений сегодня не выгодна нашим странам. Важно укрепить доверие. Мы должны открыть новую страницу в наших отношениях", - сказал он.

Он считает, что единственно возможным решением многолетних споров между Анкарой и Афинами являются "двусторонние переговоры без выдвижения условий".

Турция обвиняет власти Греции в "предоставлении убежища преступникам" – турецким спецназовцам, которые сбежали в Грецию на военном вертолете после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Анкара требует от Греции экстрадировать их, чтобы они предстали перед судом в Турции.

Греция завершила трехлетнюю программу спасения от последствий долгового кризиса, внедренную странами еврозоны/

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Теги: Турция, Греция, Мевлют Чавушоглу
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