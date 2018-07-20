Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 11:39

С какой скоростью разбегаются галактики Вселенной: новые данные

С какой скоростью разбегаются галактики Вселенной: новые данные - Фото
Скриншот из видеоролика

Около 90 лет назад с помощью 100-дюймового телескопа Эдвин Хаббл увидел, что далекие галактики не являются неподвижными, а еле заметно "разлетаются"

Реклама
Реклама

Астрономы провели самые точные на сегодняшний день замеры скорости расширения Вселенной, использовав данные с телескопов Gaia и Hubble. Об этом кратко пишет пресс-служба NASA, ссылаясь на публикацию исследования в журнале The Astrophysical Journal.

Уточненная постоянная Хаббла (коэффициент, входящий в закон всеобщего разбегания галактик, который связывает расстояние до внегалактического объекта со скоростью его удаления) составляет 73,5 км/с на мегапарсек.

Эдвин Хаббл выяснил в 1929 году, что скорость удаления определенной галактики прямо пропорциональна расстоянию до нее. Это и есть так называемый закон Хаббла.

Схема показывает три этапа, по которым было проведено изучение степени расширения Вселенной (нажмите, чтобы увидеть полную схему):

Астрономы во главе с Адамом Риссом откалибровали данные при помощи наблюдений за цефеидами - звездами переменной светимости - вне нашей галактики, и выдала значение: уточненная константа Хаббла - 73,52 ± 1,62 км/с на мегапарсек.

Смотрите также: Мрачные, огромные вихри: зонд Juno показал атмосферу Юпитера

Простым языком это можно объяснить так: галактики, наблюдаемые нами с расстояния 10 мегапарсек, удаляются от нас со скоростью 735 км/с, а удаленные на 11 мегапарсек галактики – со скоростью уже 808 км/с.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, космос, исследование, расширение, hubble, gaia, вселенная
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мрачные, огромные вихри: зонд Juno показал атмосферу Юпитера
Мир Мрачные, огромные вихри: зонд Juno показал атмосферу Юпитера
Астрономы застали звезду за трапезой: поедает свою планету
Мир Астрономы застали звезду за трапезой: поедает свою планету
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 