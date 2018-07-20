С какой скоростью разбегаются галактики Вселенной: новые данные

Скриншот из видеоролика

commenthover

Около 90 лет назад с помощью 100-дюймового телескопа Эдвин Хаббл увидел, что далекие галактики не являются неподвижными, а еле заметно "разлетаются"

Реклама

Реклама

Астрономы провели самые точные на сегодняшний день замеры скорости расширения Вселенной, использовав данные с телескопов Gaia и Hubble. Об этом кратко пишет пресс-служба NASA, ссылаясь на публикацию исследования в журнале The Astrophysical Journal.

Уточненная постоянная Хаббла (коэффициент, входящий в закон всеобщего разбегания галактик, который связывает расстояние до внегалактического объекта со скоростью его удаления) составляет 73,5 км/с на мегапарсек.

Эдвин Хаббл выяснил в 1929 году, что скорость удаления определенной галактики прямо пропорциональна расстоянию до нее. Это и есть так называемый закон Хаббла.

Схема показывает три этапа, по которым было проведено изучение степени расширения Вселенной (нажмите, чтобы увидеть полную схему):

Астрономы во главе с Адамом Риссом откалибровали данные при помощи наблюдений за цефеидами - звездами переменной светимости - вне нашей галактики, и выдала значение: уточненная константа Хаббла - 73,52 ± 1,62 км/с на мегапарсек.

Смотрите также: Мрачные, огромные вихри: зонд Juno показал атмосферу Юпитера

Простым языком это можно объяснить так: галактики, наблюдаемые нами с расстояния 10 мегапарсек, удаляются от нас со скоростью 735 км/с, а удаленные на 11 мегапарсек галактики – со скоростью уже 808 км/с.