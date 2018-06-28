Саакашвили заочно приговорили к 6 годам лишения свободы в Грузии

Михаил Саакашвили

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Экс-президента Грузии признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году

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Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в деле 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили. Об этом сообщает Грузия Online.

По решению судьи, экс-президента Грузии приговорили к 6-ти годам лишения свободы. Также его на 2 года и 3 месяца лишили права занимать должности.

Саакашвили обвиняют в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили.

Вместе с ним по этому делу вынесли приговор бывшему главе МВД Иване Мерабишвили и некоторым другим правоохранителям. Ему избрана лишения свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.

В марте 2018 года бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал своих грузинских однопартийцев из Единого национального движения вернуться к власти в стране уже в 2018 году.