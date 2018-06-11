Саммит с Ыном: Трамп покинет Сингапур раньше времени - Белый дом

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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Американский президент уедет из Сингапура раньше запланированного времени

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Президент США Дональд Трамп покинет Сингапур после исторической встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник вечером. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Согласно сообщению, переговоры с КНДР продвигаются "быстрее, чем ожидалось" и президент США покинет Сингапур раньше, чем планировалось изначально.

Отмечается, что Трамп встретится с лидером Ыном завтра в 9 часов утра. После официальной церемонии приветствия лидеры стран проведут встречу при участии только переводчиков, а после состоится расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

После завершения встречи с Ыном Трамп выступит перед журналистами и оставит Сингапур примерно в 20:00 по времени Вашингтона.

Ранее ожидалось, что Трамп вылетит из Сингапура в среду утром.

Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня. 10 июня 2018 года Трамп прилетел из Канады в Сингапур. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше Трампа.