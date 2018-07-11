Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Фото: скриншот видео

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С начала 2018 года это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии, отметили в пресс-службе главного штаба Сил обороны страны

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Российский самолет во вторник, 10 июля, нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо. Об этом сообщает ERR.

"Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет ИЛ-96", - отметили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Транспондер самолета был включен, однако план полета представлен не был. У борта не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.

МИД Эстонии во вторник вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту.

В этом году это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии.

20 июня 2018 года 2в районе острова Вайндлоо самолет Ту-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.