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11.07.2018, 06:16

Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии - Фото
Фото: скриншот видео

С начала 2018 года это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии, отметили в пресс-службе главного штаба Сил обороны страны

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Российский самолет во вторник, 10 июля, нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо. Об этом сообщает ERR.

"Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет ИЛ-96", - отметили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Транспондер самолета был включен, однако план полета представлен не был. У борта не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.

МИД Эстонии во вторник вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту.

В этом году это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии.

20 июня 2018 года 2в районе острова Вайндлоо самолет Ту-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.

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Теги: рф, эстония, самолет ИЛ-96
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