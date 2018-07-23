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23.07.2018, 10:33

Самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине - СМИ

Самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине - СМИ - Фото
Кристин Лагард (фото - Getty Images)

Директор МВФ Кристин Лагард возвращалась из Аргентины после встречи с министрами стран G20

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Самолет, на борту которого летела директор МВФ Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на местные медиа.

По информации местных газет Clarin и La Nacion и телеканала TN, самолет летел в США, но в салоне упало давление, из-за чего борт приземлился в ближайшем аэропорту. 

Лагард была в Аргентине на выходных на встрече министров финансов стран G20. Ее спикер пока не дал комментариев. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. 

В мае этого года самолет экстренно приземлился на автостраду - возникли проблемы с механикой.

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Теги: экстренная посадка, кристин лагард, Аргентина
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