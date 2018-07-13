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13.07.2018, 22:52

Самый кровавый теракт в Пакистане: погибли более 130 человек

Самый кровавый теракт в Пакистане: погибли более 130 человек - Фото
Фото: twitter.com/AlArabiya_Eng

В стране усилилась напряженность после ареста смещенного премьер-министра

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13 июля в Пакистане, где после ареста смещенного премьер-министра Наваза Шарифа усилилась напряженность, в результате двух взрывов смертников по меньшей мере 133 человек погибли, более 230 ранены. Об этом сообщает Радио Свобода.

В результате первого взрыва пять человек погибли и не менее 32 были ранены в результате взрыва, направленного против кандидата на выборах.

Во втором нападении террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи колонны демонстрантов возле юго-западного города Кветта, столице провинции Белуджистан. В этом инциденте погибли по меньшей мере 128 человек, включая кандидата на выборах 25 июля Сираджа Райсани. Также в этом нападении были ранены по меньшей мере 200 человек. Ответственность за это нападение взяла террористическая группировка Исламское государство.

Наваз Шариф был арестован в городе Лахор на востоке страны после возвращения из Лондона. Перед тем он был приговорен к 10-летнему тюремному заключению по обвинению в коррупции. Его сопровождала дочь Марьям. В Лондоне во время оглашения приговора Шариф и дочь навещали тяжелобольную жену политика. Марьям, которую приговорили к семи годам заключения, также была арестована.

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Теги: пакистан, теракт, Наваз Шариф
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