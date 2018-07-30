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30.07.2018, 06:04

Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва

Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва - Фото
Фото: скриншот с видео

Операция по поиску пропавших без вести в море была прекращена из-за внезапного шторма

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В результате масштабных лесных пожаров в Греции, которые бушевали сразу в нескольких куррортных городах, погиб уже 91 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, еще 25 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, их данные до сих пор не обнародованы. Кроме того продолжается  опознание останков погибших, что может увеличить число жертв, сообщили в пожарной службе Греции. 

По данным Центра исследований эпидемиологии катастроф (Брюссель), трагедия стала самым смертоносным лесным пожаром в Европе за более чем столетие - с 1900 года.

Отмечается, что большая часть жертв погибла непосредственно из-за огня, другая часть людей утонули в море, спасаясь от пожаров, пишет агентство.

В воскресенье, 29 июля, в уничтоженном огнем поселке Мати прошла понехида по погибшим.

Также сказано, что в этот день десятки дайверов-добровольцев, в числе которых отставные морские пехотинцы, снова отправились в море на поиски тел возможных жертв, однако операция была прекращена из-за внезапного шторма.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожара в пригороде Афин, в результате которых погибли десятки человек.

"Я позвал вас сегодня сюда, в первую очередь, чтобы взять на себя полную политическую ответственность за эту трагедию перед моим кабинетом и греческим народом", - заявил он перед министрами, передает Reuters

Преступная халатность стала, по одной из версий, причиной пожаров в Греции.

В пятницу, 27 июля греческие чиновники сообщили, что пожар повредил более 2 тысяч домов, и примерно четверть из них придется снести.

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Теги: погибшие, пожар, Греция, пожары в греции
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