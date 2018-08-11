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11.08.2018, 19:24

Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 94 жертвы

Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 94 жертвы - Фото
Фото: скриншот с видео

Лесные пожары в Греции бушевали 23-24 июля

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Жертвами лесных пожаров в столичном регионе Греции, которые бушевали 23-24 июля, стали уже 94 человека. Об этом сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу Греции.

Согласно сообщению, всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, 30 пострадавших все еще остаются на больничных койках.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец.

Также еще тела двоих погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.

30 июля сообщалось, что пожары в Греции стали самыми смертоносными в Европе за 100 лет.

2 августа был задержан подозреваемый в поджогах.

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Теги: погибшие, пожар, Греция, лесной пожар
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