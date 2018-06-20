Саудовская Аравия выкопает канал и превратит Катар в остров

Фото: gettyimages.com

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Протяженность канала составит 60 км, глубина — 15-20 метров, стоимость проекта $750 млн

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Правительство Саудовской Аравии 25 июня закончит прием заявок на строительство канала, который лишит соседнее государство Катар единственной сухопутной границы. Об этом сообщает Gulfnews.

Протяженность канала составит 60 км, глубина — 15-20 метров. По нему смогут проходить суда длиной до 295 метров и высотой до 33 метров. Стоимость проекта $750 млн.

Примут участие в конкурсе пять компаний, имеющих опыт в строительстве. Результаты конкурса должны быть объявлены в течение 90 дней после тендера, строительство рассчитано на один год.

Граница Саудовской Аравии и Катара на карте региона

Канал будет построен на той части перешейка, которая полностью принадлежит Саудовской Аравии, поэтому Катар не получит доступа ни к одному из берегов.

Официальная цель проекта — это развитие туризма. Правительство Саудовской Аравии анонсировало строительство пляжей в Салве, Сакаке, Хор Аль-Адиде и два в Рас-Абу-Каме и причалов для яхт по обоим берегам.

В километре от катарской границы будет размещена саудовская военная база. Остальная часть, прилегающая к Катару, отведена под отходы будущего саудовского ядерного реактора. По информации правительства Саудовской Аравии, реактор будет соответствовать всем современным "требованиям безопасности и экологическим стандартам".

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ и другие арабские страны разорвали дипотношения с Катаром и ввели торговую блокаду, обвинив это государство в поддержке террористов и вмешательстве во внутреннюю политику других стран.