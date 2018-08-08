Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.08.2018, 17:04

Саудовская Аравия создаст приложение для оценки имамов

Саудовская Аравия создаст приложение для оценки имамов - Фото
Фото: gettyimages.com

Власти Саудовской Аравии продолжают борьбу с радикальным исламом

Реклама
Реклама

В Саудовской Аравии решили создать мобильное приложение, которое позволит оценивать исламских проповедников и выставлять им рейтинг. Таким образом предполагается выявлять имамов, пропагандирующих радикальные идеи. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на саудовскую газету Al-Watan.

Приложение находится на стадии разработки, поэтому точной информации о том, как оно будет работать, нет. Как минимум, каждый посетитель мечети сможет выставить рейтинг проповеднику и оценить различные аспекты его работы.

"Не нужно лезть в сознание людей и ставить под угрозу стабильность и безопасность этой священной страны", - заявил министр по вопросам ислама Саудовской Аравии Абдула Аль-Шейх.

В последнее время в Саудовской Аравии проходят реформы, направленные на модернизацию страны. Их инициатором считается принц Мухаммед бин Салман.

Агентство отмечает, что это уже не первое рейтинговое приложение, созданное по инициативе власти страны. Ранее доступными стали несколько мобильных программ для оценки государственных сервисов по предоставлению услуг в различных сферах.

В июне вступило в силу решение короля Саудовской Аравии, согласно которому женщины получили право управлять автомобилем.

 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: саудовская аравия, приложение, имам, ислам, проповедь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Мекку стекаются паломники: ради хаджа прибыли уже 600 тысяч
Мир В Мекку стекаются паломники: ради хаджа прибыли уже 600 тысяч
Саудовская Аравия готова разработать ядерное оружие
Мир Саудовская Аравия готова разработать ядерное оружие
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 