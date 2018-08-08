Саудовская Аравия создаст приложение для оценки имамов

Фото: gettyimages.com

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Власти Саудовской Аравии продолжают борьбу с радикальным исламом

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В Саудовской Аравии решили создать мобильное приложение, которое позволит оценивать исламских проповедников и выставлять им рейтинг. Таким образом предполагается выявлять имамов, пропагандирующих радикальные идеи. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на саудовскую газету Al-Watan.

Приложение находится на стадии разработки, поэтому точной информации о том, как оно будет работать, нет. Как минимум, каждый посетитель мечети сможет выставить рейтинг проповеднику и оценить различные аспекты его работы.

"Не нужно лезть в сознание людей и ставить под угрозу стабильность и безопасность этой священной страны", - заявил министр по вопросам ислама Саудовской Аравии Абдула Аль-Шейх.

В последнее время в Саудовской Аравии проходят реформы, направленные на модернизацию страны. Их инициатором считается принц Мухаммед бин Салман.

Агентство отмечает, что это уже не первое рейтинговое приложение, созданное по инициативе власти страны. Ранее доступными стали несколько мобильных программ для оценки государственных сервисов по предоставлению услуг в различных сферах.

В июне вступило в силу решение короля Саудовской Аравии, согласно которому женщины получили право управлять автомобилем.