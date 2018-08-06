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06.08.2018, 09:18

Саудовская Аравия высылает канадского посла

Саудовская Аравия высылает канадского посла - Фото
Фото: gettyimages.com

Канада потребовала у Саудовской Аравии освободить задержанных гражданских активистов

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Саудовская Аравия дала послу Канады сутки для того, чтобы он покинул пределы страны. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщило государственное информационное агентство страны, передает Deutsche Welle.

Одновременно саудовский посол был отозван из Канады. Причиной дипломатического кризиса между двумя странами стала критика ситуации с правами человека в Саудовской Аравии со стороны Оттавы.

"МИД Канады выразил озабоченность задержаниями гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии - Оттава потребовала их немедленного освобождения", - отмечается в сообщении.

Среди задержанных активистов находится сестра находящегося в тюрьме саудовского блогера-активиста Раифа Бадави, который в 2015 году был удостоен премии "За свободу слова" на учрежденном медиакомпанией Deutsche Welle международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism. Его жена живет в Канаде и недавно приняла канадское гражданство. 

Помимо высылки посла, Саудовская Аравия объявила о заморозке всех инвестиционных и финансовых проектов между двумя странами. "Канада должна понять, что она не может претендовать на то, чтобы быть более обеспокоенной судьбой наших граждан, чем мы сами", - говорится в заявлении Эр-Рияда.

26 сентября 2017 года в Саудовской Аравии король Салман издал указ, согласно которому женщины получили право водить автомобиль.

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Теги: канада, посол, саудовская аравия
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