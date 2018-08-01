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01.08.2018, 15:38

Сбой в парижском метро: пассажиры выбирались по тоннелю – видео

Сбой в парижском метро: пассажиры выбирались по тоннелю – видео - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

12 поездов остановились в тоннелях метрополитена из-за поломки состава

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В Париже 31 июля технический сбой парализовал метрополитен. 12 поездов застряли в тоннелях, пассажирам пришлось выбираться самостоятельно, сообщает Franceinfo.

Один из поездов сломался и остановился между станциями Сен-Поль и Бастилия. Из-за этого 12 составов с пассажирами оказались заблокированы в тоннелях. В поездах отключилась система кондиционирования. Пассажирам пришлось пешком идти к ближайшей станции по темному тоннелю.

Роликами в социальных сетях поделились сами пассажиры.

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Руководство метрополитена принесло извинения в связи с инцидентом. Работники прошли практически всю линию, чтобы убедиться, что в метро не осталось пассажиров.

20 июля в столице Канады взрослый лось выбежал на загруженную автомагистраль и спровоцировал затор длиной в несколько километров. Полицейским пришлось на несколько часов перекрыть дорогу.

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Теги: метро, пассажиры, париж, пробка, поломка поезда
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