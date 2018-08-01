Сбой в парижском метро: пассажиры выбирались по тоннелю – видео

Иллюстративное фото: unsplash.com

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12 поездов остановились в тоннелях метрополитена из-за поломки состава

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В Париже 31 июля технический сбой парализовал метрополитен. 12 поездов застряли в тоннелях, пассажирам пришлось выбираться самостоятельно, сообщает Franceinfo.

Один из поездов сломался и остановился между станциями Сен-Поль и Бастилия. Из-за этого 12 составов с пассажирами оказались заблокированы в тоннелях. В поездах отключилась система кондиционирования. Пассажирам пришлось пешком идти к ближайшей станции по темному тоннелю.

Роликами в социальных сетях поделились сами пассажиры.

Des enfants, en pleurs, que les parents sont obligés d’évacuer par les voies, sans aucune aide des agents de la RATP @Ligne1_RATP 1h30 que ça dure et il fait, sans mentir, 60 degrés dans la rame et le tunnel. pic.twitter.com/HT0hn1lxA6 — AnonymousAG © (@AnonymousAG) July 31, 2018

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Руководство метрополитена принесло извинения в связи с инцидентом. Работники прошли практически всю линию, чтобы убедиться, что в метро не осталось пассажиров.

20 июля в столице Канады взрослый лось выбежал на загруженную автомагистраль и спровоцировал затор длиной в несколько километров. Полицейским пришлось на несколько часов перекрыть дорогу.