СБУ задержала банду на вымогательстве $70 тыс с бизнесменов: фото

Фото: ssu.gov.ua

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По данным спецслужбы, в состав группировки входили четверо россиян

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, в состав которого входили четыре гражданина России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовавших на территории Киевской и Черкасской областей.

Оперативники спецслужбы выяснили, что подозреваемые требовали от киевского бизнесмена $35 тыс за якобы охрану его отеля. Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, «выбивали» такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.

Сотрудники СБУ задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного «транша» в размере $8 тыс от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанным объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок он трех до семи лет.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении группировки рэкетиров, которые систематически "выбивали" деньги из бизнесменов в Донбассе.