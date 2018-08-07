Сегодня к Земле максимально приблизится Невероятный Халк

Сегодня, 7 августа, на очень близком расстоянии от Земли пронесется комета С/2017 S3, которую прозвали Невероятным Халком из-за огромного газового облака зеленого цвета вокруг нее. Об этом сообщает Live Science.
Согласно информации, комета пройдет на расстоянии 112 млн км от Земли, что по космическим меркам считается очень близким.
Наблюдать Халка можно будет в северной части неба невооруженным глазом. Лучше рассмотреть удасться с помощью 10-кратных биноклей.
Фото: скриншот с видео
В следующий четверг, 16 августа, комета подойдет к Солнцу и начнет удаляться за пределы солнечной системы.
Впервые Невероятного Халка заметили 23 декабря 2017 года во время наблюдений с телескопа PanSTARRS на Гавайях. C/2017 S3 (PanSTARRS) прибыла в околосолнечные области из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему.
Фото: Live Science
Перигелий (максимально близкое расстояние до Солнца) объекта находится внутри орбиты Меркурия, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака.
Расстояние от Земли:
13 июля сообщалось, что облако вокруг ее ядра Халка - около 4 угловых минут, что примерно 260 тысяч километров в диаметре. Из необычного - отсутствие у C/2017 S3 (PanSTARRS) привычного для комет "хвоста".