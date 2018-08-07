Сегодня к Земле максимально приблизится Невероятный Халк

Фото: Live Science

Сегодня, 7 августа, на очень близком расстоянии от Земли пронесется комета С/2017 S3, которую прозвали Невероятным Халком из-за огромного газового облака зеленого цвета вокруг нее. Об этом сообщает Live Science .

Наблюдать Халка можно будет в северной части неба невооруженным глазом. Лучше рассмотреть удасться с помощью 10-кратных биноклей.

Согласно информации, комета пройдет на расстоянии 112 млн км от Земли, что по космическим меркам считается очень близким.

В следующий четверг, 16 августа, комета подойдет к Солнцу и начнет удаляться за пределы солнечной системы.

Впервые Невероятного Халка заметили 23 декабря 2017 года во время наблюдений с телескопа PanSTARRS на Гавайях. C/2017 S3 (PanSTARRS) прибыла в околосолнечные области из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему.

Фото: Live Science

Перигелий (максимально близкое расстояние до Солнца) объекта находится внутри орбиты Меркурия, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака.

Расстояние от Земли:

13 июля сообщалось, что облако вокруг ее ядра Халка - около 4 угловых минут, что примерно 260 тысяч километров в диаметре. Из необычного - отсутствие у C/2017 S3 (PanSTARRS) привычного для комет "хвоста".