Сегодня объявят первые экипажи полетов SpaceX и Boeing на МКС

Сегодня, 3 августа, аэрокосмическое управление США назовет первых астронавтов, которые совершат дебютные тест-полеты на новых космических кораблях американских компаний Boeing и SpaceX. Об этом сообщил сайт NASA.
Астронавты в космических такси Crew Dragon (SpaceX) и CST-100 Starliner (Boeing) отправятся на борт Международной космической станции.
Пробный беспилотный запуск Crew Dragon, возможно, будет проведен уже в этом месяце или начале осени, а вот у "Боинга" снова возникла задержка: первый полет без людей они отложили как минимум до конца года, а пилотируемый - до середины 2019-го. Если у SpaceX не возникнет отсрочек (что маловероятно), первые их астронавты отправятся на орбиту в декабре.
В NASA обнаружили на CST-100 Starliner проблемы в системе аварийного спасения, а также зафиксировали, что при отключения двигателей на стендовом тесте часть клапанов не закрылись - протекло ракетное топливо.
Кроме того, NASA сообщила и SpaceX о двух "опасных моментах", связанных с безопасностью нового газового резервуара высокого давления, а также двигателя Merlin 1D. Над устранением проблем уже работают.
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CST-100 Starliner – рассчитанный на 7 человек первый космический корабль авиастроительного концерна Boeing, создается по программе NASA Commercial Crew Development, его задача - доставка астронавтов на МКС без использования российского "Союза".
Crew Dragon также сможет взять на борт до 7 человек по цене около $20 млн за "койко-место".