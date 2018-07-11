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11.07.2018, 08:57

Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО: Порошенко едет в Бельгию

Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО: Порошенко едет в Бельгию - Фото
Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

По итогам визита на встречу лидеров стран-членов Альянса президент сделает совместное заявление с генсеком организации Йенсом Столтенбергом

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Сегодня, 11 июля, в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса стартует двухдневный саммит этой организации: в столице ЕС и Бельгии соберутся лидеры стран-членов НАТО и партнеров - включая Украину.

Участники поговорят об укреплении обороноспособности Альянса, в том числе за счет увеличения военных бюджетов стран блока и ускорения реакции на угрозы в современном мире, а также об обеспечении глобальной и региональной стабильности.

Одними из главных тем на саммите будет сдерживание агрессии России и противостояние терроризму.

В Брюсселе речь будет идти также об обновлении технического арсенала НАТО и углублении сотрудничества на линии США-ЕС.

Завтра, 12 июля, президент Петр Порошенко встретится с коллегами из стран-членов НАТО на Североатлантическом совете и сделает совместное заявление с генсеком блока Йенсом Столтенбергом. Глава государства также примет участие в заседании по миссии Альянса в Афганистане и проведет ряд двусторонних встреч.

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Порошенко примет участие и в публичном мероприятии - специальной сессии "НАТО привлекает Диалог в рамках Брюссельского саммита" от Немецкого фонда Маршалла в штаб-квартире Альянса.

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Теги: визит, петр порошенко, нато, брюссель, саммит нато
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