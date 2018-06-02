Семье убитого полицейским американца присудили компенсацию в $4

Фото: gettyimages.com

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"Мне кажется, они хотели поиздеваться", - сказал о суде присяжных адвокат семьи Джон Филлипс

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В США суд присяжных присудил компенсацию в размере 4 долларов членам семьи афроамериканца, застреленного 4 года назад во Флориде помощником шерифа. Об этом сообщает ВСС.

14 января 2014 года полицейские прибыли по вызову, получив жалобу на шум из гаража.

Шериф и его помощник постучались в ворота гаража. Владелец гаража Грегори Вон Хилл-младший приоткрыл ворота, но сразу же стал их закрывать, увидев полицейских. Тогда один из офицеров четырежды выстрелил в мужчину. В него попали три пули, одна из них - в голову.

Полиция нашла в гараже незаряженное оружие, однако ей не удалось выяснить, держал ли Вон Хилл-младший его в руках в тот момент.

По данным агентства, присяжные пришли к выводу, что чрезмерная сила в этой ситуации не использовалась, а погибший сам виноват в своей смерти, так как был пьян. Присяжные постановили - выплатить по одному доллару матери погибшего и трем его детям.

"Мне кажется, они хотели поиздеваться", - заявил адвокат семьи Джон Филлипс.

В апреле в Калифорнии арестовали 72-летнего бывшего полицейского Джозефа Джеймса Деанджело по обвинению в ряде убийств, приписываемых серийному убийце, который совершил десятки преступлений в разных частях штата в 1970-1980-х годах.