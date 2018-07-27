Сенат США хочет ограничить возможность Трампа покинуть НАТО - СМИ

Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

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Президент США хочет совершить "разворот политического курса страны по отношению к России", отмечают сенаторы

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В США сенаторы Кори Гарднер, Тим Кейн, Джон Маккейн и Джек Рид разработали законопроект, целью которого является ограничение полномочий американского лидера Дональда Трампа в вопросах выхода страны из НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно законопроекту Трамп не сможет принять решение покинуть НАТО без предварительного одобрения верхней палаты Конгресса. В случае инициативы выхода США из НАТО, президенту нужно будет получить две трети голосов Сената.

Сенаторы опасаются того, Трамп хочет совершить "разворот политического курса США по отношению к России".

"К сожалению, ненадлежащее обращение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому Альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон срочно необходим для того, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия Сената", - сказал Маккейн.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события. Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что такая встреча может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.