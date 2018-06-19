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19.06.2018, 10:18

Сенат США запретил продажу Турции F-35 из-за покупки у РФ C-400

Сенат США запретил продажу Турции F-35 из-за покупки у РФ C-400 - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Законопроект должны согласовать обе палаты прежде, чем его подпишет президент Дональд Трамп

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Сенат США проголосовал за законопроект, который блокирует продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Москвой о поставках систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает The Financial Times

Согласно сообщению, решение было принято поздно вечером, 18 июня, 85 сенаторами (против были 10). Ранее палата представителей одобрила свою версию закона. Эти два документа должны быть согласованы между собой, прежде чем попасть на подпись к американскому президенту Дональду Трампу.

В программе приобретения американских истребителей Турция является одной из стран-партнеров. Анкара планировала купить продажу 100 самолетов на сумму около 10 млрд долларов.

4 апреля стало известно, что российские С-400 поступят в Турцию в июле 2019 года. 

28 апреля новый государственный секретарь США Майкл Помпео пригрозил Турции санкциями в случае приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

29 апреля глава турецкого МИДа заявил, что покупка С-400 уже завершена и санкциями ее не остановить.

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Теги: США, сенат, Турция, с-400
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