Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 12:55

Сенатор: Хакеры из РФ взломали базы избирательной системы Флориды

Сенатор: Хакеры из РФ взломали базы избирательной системы Флориды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сенатор-демократ Билл Нельсон обеспокоен безопасностью списков избирателей на выборах в Конгресс

Реклама
Реклама

Российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы американского штата Флорида. Списки зарегистрированных на выборы в Конгресс 6 ноября избирателей оказались под угрозой, сообщили Reuters со ссылкой на сенатора-демократа Билла Нельсона.

Нельсон обеспокоен взломом некоторых баз и считает, что хакеры могут удалить списки избирателей, если системы не будут надежно защищены.

В июле Нельсон и Марко Рубио направили письмо 67 государственным наблюдателям окружных избирательных комиссий с предупреждениями о существующих угрозах. Однако в Государственном департаменте "отнеслись несерьезно" к предупреждениям, заявив об отсутствии улик.

"Если у сенатора Нельсона есть конкретная информация об угрозах для наших выборов, он должен поделиться ею с должностными лицами во Флориде", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента в штате Флорида Сара Ревелл.

Читайте также: Кандидат в Конгресс США обвинила хакеров из РФ в атаке на ее сайт

Ревелл уточнила, что государственные и местные чиновники получили дополнительное финансирование для усиления защиты избирательных систем.

В августе в администрации президента США Дональда Трампа разработали план действий по противодействию хакерским атакам, а также по более эффективному привлечению хакеров к ответственности. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, рф, хакеры, Флорида, Билл Нельсон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спецслужбы США создали отдел по борьбе с кибератаками из России
Мир Спецслужбы США создали отдел по борьбе с кибератаками из России
Геращенко: Путин хочет вмешаться в выборы и влиять на Украину
Политика Геращенко: Путин хочет вмешаться в выборы и влиять на Украину
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 