Сенатор: Хакеры из РФ взломали базы избирательной системы Флориды

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Сенатор-демократ Билл Нельсон обеспокоен безопасностью списков избирателей на выборах в Конгресс

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Российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы американского штата Флорида. Списки зарегистрированных на выборы в Конгресс 6 ноября избирателей оказались под угрозой, сообщили Reuters со ссылкой на сенатора-демократа Билла Нельсона.

Нельсон обеспокоен взломом некоторых баз и считает, что хакеры могут удалить списки избирателей, если системы не будут надежно защищены.

В июле Нельсон и Марко Рубио направили письмо 67 государственным наблюдателям окружных избирательных комиссий с предупреждениями о существующих угрозах. Однако в Государственном департаменте "отнеслись несерьезно" к предупреждениям, заявив об отсутствии улик.

"Если у сенатора Нельсона есть конкретная информация об угрозах для наших выборов, он должен поделиться ею с должностными лицами во Флориде", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента в штате Флорида Сара Ревелл.

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Ревелл уточнила, что государственные и местные чиновники получили дополнительное финансирование для усиления защиты избирательных систем.

В августе в администрации президента США Дональда Трампа разработали план действий по противодействию хакерским атакам, а также по более эффективному привлечению хакеров к ответственности.