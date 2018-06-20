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20.06.2018, 07:27

Сенцов заслуживает полной поддержки Запада - NYT

Сенцов заслуживает полной поддержки Запада - NYT - Фото
Фото: скриншот видео

ЧМ-2018 является хорошей возможностью, чтобы напомнить о деле украинского режиссера, который уже более месяца голодает, отмечает издание

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Голодовка незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова открывает глаза мира на все преступления Кремля, которые хотели скрыть за феерией чемпионата мира по футболу, поэтому Сенцов заслуживает полной поддержки международного сообщества. Об этом пишет The New York Times.

"Украинский режиссер рискует своей жизнью, привлекая внимание мира ко всему тому, что творит Россия. Он заслуживает полной поддержки Запада, независимо от того, что происходит на российских стадионах или в голове Трампа", - говорится в материале.

СМИ отмечает, что в разгар футбольной феерии чемпионата мира последнее, на что Владимир Путин хотел бы обращать внимание, - это права человека, Крым или Украина.

"ЧМ-2018 является хорошей возможностью, чтобы напомнить о деле украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более месяца голодает в отдаленной сибирской колонии, и напомнить президенту РФ, что его дорогое спортивное шоу не оправдывает преступления правительства. Сенцова в лучших традициях советской эпохи приговорили к 20 годам заключения по обвинению, которые выбивали из него и свидетелей пытками", - отмечается в материале.

По информации издания, это дело вызвало международное возмущение, поскольку ЕС назвал дело "нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия", Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Сенцова и других украинских заключенных. В поддержку Сенцова выступил также Госдеп США.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон поднял этот вопрос в разговоре с Путиным", - уточняется в материале.

"Кремль, как всегда, все отрицает. Контролируемые Москвой медиа заявили, что таким образом Запад хочет подорвать успех проведения в РФ чемпионата мира по футболу. Нет, нет и еще раз нет! Режим Путина непосредственно несет ответственность за нападение на Украину, пытки и сфабрикованный суд против Сенцова», - подчеркивает  The New York Times.

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

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14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.

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Теги: Эманюэль Макрон, дональд трамп, владимир путин, Олег Сенцов
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