Серия убийств на Филиппинах: застрелили второго за два дня мэра

Фердинанд Ботэ (фото - CNN)

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На Филиппинах произошло второе убийство за второй день - обеих политиков застрелили

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На Филиппинах произошло второе убийство мэра за два дня. Об этом сообщает CNN.

Сегодня застрелили мэра города Дженерал Тинио Фердинанда Ботэ. Политик ехал на своей машине и в него несколько раз выстрелил проезжавший мимо мотоциклист.

"Мы всех заверяем, что выполним обязанности государства по каждому убийству. Мы приложим все усилия, чтобы раскрыть все последние случаи насильственных преступлений", - сказал представитель президента Гарри Рок.

Вчера мэра города Танаван во время торжественной церемонии поднятия флага застрелил снайпер.