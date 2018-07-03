Серия убийств на Филиппинах: застрелили второго за два дня мэра

На Филиппинах произошло второе убийство мэра за два дня. Об этом сообщает CNN.
Сегодня застрелили мэра города Дженерал Тинио Фердинанда Ботэ. Политик ехал на своей машине и в него несколько раз выстрелил проезжавший мимо мотоциклист.
"Мы всех заверяем, что выполним обязанности государства по каждому убийству. Мы приложим все усилия, чтобы раскрыть все последние случаи насильственных преступлений", - сказал представитель президента Гарри Рок.
Вчера мэра города Танаван во время торжественной церемонии поднятия флага застрелил снайпер.