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06.07.2018, 17:59

Сестер матери Терезы в Индии задержали за торговлю детьми

Сестер матери Терезы в Индии задержали за торговлю детьми - Фото
Фото: CNN

В Индии расследуют, как в благотворительном доме для незамужних беременных женщин забирали новорожденных и продавали

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Монахиню и других сотрудников благотворительного дома матери Терезы в индийском штате Джаркханд обвиняют в торговле детьми. Об этом сообщает CNN.

Как установил Индийский комитет по защите детей, как минимум два человека забирали детей у незамужних матерей и продавали их. Установлено, что таким образом продали по меньшей мере четырех младенцев.

Одна из семей рассказала, что купила ребенка за $1700 у сотрудницы дома, но та забрала ребенка обратно, не отдав деньги. 

Благотворительный дом, в котором могли торговать детьми, был основан матерью Терезой и давал приют незамужним беременным женщинам. 

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Теги: Индия, торговля детьми, мать Тереза
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