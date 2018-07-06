Сестер матери Терезы в Индии задержали за торговлю детьми

Фото: CNN

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В Индии расследуют, как в благотворительном доме для незамужних беременных женщин забирали новорожденных и продавали

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Монахиню и других сотрудников благотворительного дома матери Терезы в индийском штате Джаркханд обвиняют в торговле детьми. Об этом сообщает CNN.

Как установил Индийский комитет по защите детей, как минимум два человека забирали детей у незамужних матерей и продавали их. Установлено, что таким образом продали по меньшей мере четырех младенцев.

Одна из семей рассказала, что купила ребенка за $1700 у сотрудницы дома, но та забрала ребенка обратно, не отдав деньги.

Благотворительный дом, в котором могли торговать детьми, был основан матерью Терезой и давал приют незамужним беременным женщинам.