Сеул и Пхеньян согласовали списки для встречи разделенных семей

Северная Корея Фото: Getty Images

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Во встрече примут участие 93 человека из Южной Кореи и 88 – из КНДР

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Власти Северной Кореи и Южной Кореи согласовали окончательные списки своих граждан, которые примут участие во встрече разделенных семей, запланированной на 20-26 августа. Об этом сообщает Уonhapnews.

Согласно спискам, на встречу прибудет 93 человека из Южной Кореи и 88 человек из КНДР.

Воссоединение семей будет проводиться в два этапа. Сначала, с 20 по 22 августа жители Южной Кореи посетят своих северокорейских близких, а с 24 по 26 августа жители КНДР посетят южнокорейских родственников.

Большинство участников встречи - в возрасте от 80 лет и старше.

14 июня делегации КНДР и Южной Кореи заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации впервые за 11 лет.В ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.