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04.08.2018, 10:54

Северная Корея не свернула ядерную программу - отчет ООН

Северная Корея не свернула ядерную программу - отчет ООН - Фото
Фото: KCNA

Специальная комиссия полгода следила за КНДР и прогресса в отказе от ядерного оружия не заметила

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Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы. Об этом говорится в секретном отчете ООН, передает Reuters

Шесть месяцев эксперты мониторили, как выполняются санкции ООН введенные против КНДР. 

Миссия Северной Кореи в ООН не ответила на запрос о комментарии. 

В Государственном департаменте США также считают, что Северная Корея не выполняет взятые на себя обязательства по ядерному разоружению и по-прежнему нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. 

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет

31 июля The Washington Post сообщила, что "есть признаки, что КНДР строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США".

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Теги: ООН, кндр, ядерная программа
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